Materiał powstał we współpracy z LPP

Mieszkańcy Unii Europejskiej rocznie generują 2,1 mld ton odpadów. W poszczególnych krajach poziomy odpadów per capita są oczywiście różne. Np. w Polsce średnia na osobę pozostaje mniejsza od unijnej. Przeciętny mieszkaniec naszego kraju wytwarza rocznie ok. 350 kg odpadów, podczas gdy unijna średnia wynosi ok. 530 kg.

Aby chronić zasoby i środowisko UE konsekwentnie działa na rzecz ograniczenia ilości odpadów. Kolejne regulacje w tej sprawie wchodzą w życie już od przyszłego roku. Od 1 stycznia 2025 r. we wszystkich krajach Unii zostanie wprowadzony obowiązek zbiórki odzieży. Natomiast od 2030 r. większość ubrań, które będziemy kupować w sklepach, ma pochodzić z recyklingu i nadawać się do ponownego przetworzenia.

Obecnie pełnemu recyklingowi poddawane jest zaledwie 1–2 proc. odzieży, ponieważ tylko na tyle pozwalają dzisiejsze technologie. Część odpowiedzialnych społecznie firm działa na rzecz zmiany tej sytuacji. Wśród tych organizacji jest LPP. Firma już od 2021 r. współpracuje ze start-upem Use Waste, który opracował innowacyjną metodę produkcji przędzy z poliestrowych odpadów tekstylnych.

O doświadczeniach firmy w tym obszarze mowa będzie 3 października podczas konferencji PRECOP, organizowanej w Katowicach przed Szczytem Klimatycznym ONZ COP29.

W ścieżce tematycznej Climate Talks cz. V, Zrównoważona moda, Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP, opowie m.in. o takich zagadnieniach, jak slow fashion i zrównoważona moda vs. ultra fast fashion; gospodarka odpadami i rozszerzona odpowiedzialność producenta w branży odzieżowej; right to repair, zero waste, upcycling, sharing economy i inne trendy w użytkowaniu ubrań – co na to producenci; zielone technologie i materiały w branży mody. Początek rozmowy o 11.30.

Materiał powstał we współpracy z LPP