Analiza przewiduje, że w środę temperatury maksymalne przekraczające 30 stopni Celsjusza będą odczuwalne dla ponad 350 mln osób w Europie (z wyłączeniem Turcji), co stanowi prawie dwie trzecie populacji kontynentu. Znajdą się wśród nich praktycznie wszyscy mieszkańcy kontynentalnej Francji oraz 38 mln Hiszpanów.

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Skutki tej pogody odczują także mieszkańcy Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier.

Miasta mogą dogrzewać się jeszcze mocniej

Aby ustalić te dane, agencja AFP zastosowała metodę zbliżoną do tej stosowanej przez austriacką organizację pozarządową Klimadashboard, łącząc model prognoz pogody niemieckiej służby meteorologicznej - obliczony o północy czasu uniwersalnego (o godz. 2 w nocy w Polsce) - z danymi dotyczącymi gęstości zaludnienia. Mieszkańcy danego obszaru są uwzględniani, jeśli model przewiduje, że w środę o określonej porze dnia temperatura przekroczy tam 30 lub 35 stopni Celsjusza.

Jak przekazał David Jablonski z Klimadashboard, model ma dokładność około 6,5 km, dlatego nie może w pełni uwzględnić tzw. miejskich wysp ciepła. Sprawia to, że ta metoda „prawdopodobnie zaniża liczbę osób dotkniętych problemem w gęsto zaludnionych obszarach miejskich” - wyjaśniła organizacja na swojej stronie internetowej European Heat Tracker.