O zwycięstwo walczy dziewięć niedźwiedzi brunatnych z Parku Narodowego Katmai na Alasce. National Parks Guide namawia internautów do obserwowania rywalizacji.

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Niedźwiedzie szykują się do zimowego snu. Ekolodzy obserwują ich zwyczaje

Okres jesienny w Parku Narodowym Katmai na Alasce wiąże się ze wzmożonym łaknieniem. Spożycie szacunkowej puli 27 ton łososi stanowi dla nich warunek fizjologiczny do zgromadzenia rezerw niezbędnych do przetrwania kilkumiesięcznej zimowej hibernacji.

Tegoroczna dokumentacja parku obejmuje dziewięć osobników dorosłych. Pokazuje zróżnicowane strategie pozyskiwania energii, koszty, jakie w związku z tym ponoszą, i specyfikę zachowań. Zgromadzone dane obserwacyjne z rejonu rzeki Brooks stanowią dla władz parku materiał do oceny zdolności adaptacyjnych lokalnej subpopulacji niedźwiedzi brunatnych.

Kandydaci w konkursie. Różne historie i osobowości

W rywalizacji biorą udział zarówno samice, jak i samce, których historie są skrajnie różne. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 września. Wśród kandydatów nie brakuje wyrazistych osobowości:

Chunk – to obrońca tytułu, który jest po poważnym urazie – złamaniu szczęki w 2025 r. Po rekonwalescencji wraca do rywalizacji;

131 – samica znacząco przybrała na wadze i objętości tkanki tłuszczowej w cyklu rocznym względem lat poprzednich;

909 – po utracie potomstwa wiosną przekierowała uwagę na budowę własnych rezerw przetrwania;

Studious („Uczona”) – przydomek odzwierciedla jej zdolności uczenia się obserwacyjnego. W jej przypadku efektywność żerowania wywodzi się z długoterminowej obserwacji zachowań matki;