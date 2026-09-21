Niedźwiedzie brunatne w Parku Narodowym Katmai na Alasce
O zwycięstwo walczy dziewięć niedźwiedzi brunatnych z Parku Narodowego Katmai na Alasce. National Parks Guide namawia internautów do obserwowania rywalizacji.
Okres jesienny w Parku Narodowym Katmai na Alasce wiąże się ze wzmożonym łaknieniem. Spożycie szacunkowej puli 27 ton łososi stanowi dla nich warunek fizjologiczny do zgromadzenia rezerw niezbędnych do przetrwania kilkumiesięcznej zimowej hibernacji.
Tegoroczna dokumentacja parku obejmuje dziewięć osobników dorosłych. Pokazuje zróżnicowane strategie pozyskiwania energii, koszty, jakie w związku z tym ponoszą, i specyfikę zachowań. Zgromadzone dane obserwacyjne z rejonu rzeki Brooks stanowią dla władz parku materiał do oceny zdolności adaptacyjnych lokalnej subpopulacji niedźwiedzi brunatnych.
W rywalizacji biorą udział zarówno samice, jak i samce, których historie są skrajnie różne. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 września. Wśród kandydatów nie brakuje wyrazistych osobowości:
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