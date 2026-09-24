Nasz kraj, jak informuje IMGW, znajduje się pomiędzy niżem znad Danii i Białorusi, w strefie lekko podwyższonego ciśnienia. W czwartek w południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 1001 hPa. Od zachodu do Polski nasuwa się strefa frontu atmosferycznego. Napływa chłodne powietrze polarne morskie.

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Chłodny czwartek z przelotnymi opadami deszczu. W nocy lokalnie mgły

Czwartek w całym kraju dosyć pochmurny. Możliwe są jednak większe przejaśnienia. Spodziewać należy się przelotnych opadów deszczu, a na północnym zachodzie także burz. Wysoko w Tatrach okresami pojawią się opady śniegu.

Na termometrach maksymalnie zobaczyć będzie można od 14 do 17 st. C. Chłodniej będzie miejscami na północy kraju (13 st. C) oraz w rejonach podgórskich (12 st. C). Czwartkowym niskim temperaturom i przelotnym opadom deszczu towarzyszyć będzie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich, który jedynie miejscami na zachodzie kraju może być porywisty. W trakcie burz może osiągać prędkość do 60 km/godz. W szczytowych partiach Sudetów mogą natomiast wystąpić porywy wiatru do 70 km/godz.

Noc z czwartku na piątek z dużym zachmurzeniem. Niewykluczone są jednak większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią opady deszczu, a wysoko w górach również śniegu. IMGW ostrzega przed lokalnymi mgłami, które ograniczać mogą widzialność do 300 m. Minimalna temperatura przeważnie mieścić się będzie w przedziale od 7 do 10 st. C. Chłodniej będzie na Podhalu (6 st. C), natomiast cieplej nad morzem (od 11 do 13 st. C). W nocy będzie wiał przeważnie słaby wiatr zachodni i północno-zachodni.

Piątek z maksymalną temperaturą 17 st. C. W dwóch regionach możliwe większe opady deszczu

Piątek będzie kolejnym chłodnym dniem. IMGW prognozuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Pojawi się przelotny deszcz. Na nieco większe opady przygotować powinni się mieszkańcy Kujaw i Pomorza, gdzie suma opadów wyniesie miejscami do 15 mm. W Tatrach lokalnie ponownie wystąpią słabe opady śniegu.

Temperatury podobne do czwartkowych. Maksymalnie termometry pokażą od 14 do 17 st. C. Nieco chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich (od 10 do 13 st. C). Nad morzem prognozowany jest porywisty wiatr zachodni i północno-zachodni.

Pogoda w Warszawie. Maksymalnie 15 st. C

W czwartek w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Pojawią się również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. W nocy z czwartku na piątek także prognozowane jest duże zachmurzenie, a także słabe, przelotne opady deszczu. W drugiej połowie nocy wystąpią silne zamglenia lub mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Minimalna temperatura wyniesie 9 st. C.

Piątek w stolicy będzie nieco bardziej pochmurny. Ponownie pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna znów wyniesie jedynie 15 st. C. Wystąpi słaby i umiarkowany wiatr zachodni i południowo-zachodni.

Czy jeszcze wróci lato?

W ostatnich dniach w Polsce mamy do czynienia z prawdziwie jesienną pogodą z chłodem, zachmurzeniem i opadami deszczu.

Jednak – jak wynika z prognozy IMGW na kolejne dni – do naszego kraju powróci jeszcze letnia aura. Cieplej zacznie robić się już od soboty 26 września. Wówczas na południowym zachodzie termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. W niedzielę cieplej zrobi się już w całej Polsce. Maksymalne temperatury wyniosą od 17 do 20 st. C. Jedynie na krańcach południowych będzie chłodniej (14 st. C). W poniedziałek we wschodniej części kraju maksymalnie 18–19 st. C, natomiast w zachodniej od 20 do 23 st. C. Znów nieco chłodniej jedynie na krańcach południowych (15 st. C.).

Ponadto od niedzieli 27 września przez kilka kolejnych dni, jak pokazują prognozy IMGW, w całej Polsce ma być dosyć pogodnie i bez opadów.