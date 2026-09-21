Wieża wiatrowa GICON powstaje w Schipkau między Berlinem a Dreznem. Jak zapewniają wykonawcy, konstrukcja stanowi przełom w transformacji energetycznej.

Reklama Reklama

Rekord na Łużycach. Najwyższa lądowa turbina wiatrowa świata zmienia reguły gry

Projekt realizowany na zlecenie Federalnej Agencji ds. Innowacji Przełomowych (SPRIND) wyrasta na Łużycach. Dawny region węglowy przekształca się tym samym w zaplecze dla nowoczesnych technologii odnawialnych.

Główny potencjał konstrukcji tkwi w możliwości wykorzystania stabilnych i silnych wiatrów wiejących na wysokości do 365 metrów n.p.m. W ten sposób lądowa energetyka wiatrowa zyskuje nową klasę wydajności, lepsze wykorzystanie przestrzeni i stabilniejsze dostawy prądu do sieci.

Inżynieria teleskopowa i ponad 200 proc. normy

Kluczem do przełomu jest konstrukcja turbiny:

Teleskopowa wieża kratownicowa umożliwia wysunięcie piasty wirnika na wysokość do 300 m, omijając ograniczenia klasycznych żurawi i technik budowlanych;

Turbina składana jest na łatwo osiągalnej wysokości, a następnie unoszona docelowo przez wieżę wewnętrzną;

Pomiary wskazują, że urządzenie dostarczy ponad dwukrotnie więcej energii niż konwencjonalny wiatrak lądowy o porównywalnej skali.

Dwupoziomowe farmy i układ hybrydowy

Jak wyjaśnia wykonawca, Grupa GICON, wieża „otwiera dodatkowy potencjał wiatrowy na istniejących obszarach i może rozszerzyć działalność farm wiatrowych o wyższy poziom użytkowania”.

W parze z fotowoltaiką i magazynami energii gigantyczna wieża wejdzie w skład elektrowni hybrydowych – stabilizujących dostawy w skali roku i dających niezależność samorządom oraz przemysłowi.