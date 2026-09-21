W Niemczech powstaje najwyższa wieża wiatrowa na świecie. Będzie miała 300 metrów
Wieża wiatrowa GICON powstaje w Schipkau między Berlinem a Dreznem. Jak zapewniają wykonawcy, konstrukcja stanowi przełom w transformacji energetycznej.
Projekt realizowany na zlecenie Federalnej Agencji ds. Innowacji Przełomowych (SPRIND) wyrasta na Łużycach. Dawny region węglowy przekształca się tym samym w zaplecze dla nowoczesnych technologii odnawialnych.
Główny potencjał konstrukcji tkwi w możliwości wykorzystania stabilnych i silnych wiatrów wiejących na wysokości do 365 metrów n.p.m. W ten sposób lądowa energetyka wiatrowa zyskuje nową klasę wydajności, lepsze wykorzystanie przestrzeni i stabilniejsze dostawy prądu do sieci.
Kluczem do przełomu jest konstrukcja turbiny:
Jak wyjaśnia wykonawca, Grupa GICON, wieża „otwiera dodatkowy potencjał wiatrowy na istniejących obszarach i może rozszerzyć działalność farm wiatrowych o wyższy poziom użytkowania”.
W parze z fotowoltaiką i magazynami energii gigantyczna wieża wejdzie w skład elektrowni hybrydowych – stabilizujących dostawy w skali roku i dających niezależność samorządom oraz przemysłowi.
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