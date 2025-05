Materiał powstał we współpracy z Lenovo Polska

Lenovo i Motorola otworzyły niedawno swój pierwszy showroom w Polsce. Dlaczego zdecydowaliście się na taki krok i jakie cele stawiacie przed tą przestrzenią?

Otwarcie pierwszego showroomu Lenovo i Motorola w Polsce to jedno z najważniejszych wydarzeń dla naszej firmy w tym roku. Na początku kwietnia udostępniliśmy naszym klientom wyjątkową przestrzeń, w której po raz pierwszy mogą doświadczyć innowacji Lenovo z każdej kategorii produktowej na żywo. Jest to dla nas szczególne miejsce, w którym klienci mogą zobaczyć pełne portfolio urządzeń Lenovo. W showroomie znajdują się najnowsze tablety, laptopy konsumenckie i biznesowe, a także nasze rozwiązania gamingowe i serwerowe.

Jednak przeznaczeniem tej przestrzeni jest nie tylko prezentacja produktowa oraz sprzedaż, ale także edukacja i wymiana doświadczeń. Wkrótce będziemy organizować pierwsze warsztaty edukacyjne we współpracy z CampusAI, a także wiele innych wydarzeń, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych Polaków z zakresu AI, cyberbezpieczeństwa oraz nowych technologii. Skupimy się zarówno na teorii, jak i na praktycznym wykorzystaniu naszych produktów w pracy, rozrywce czy kreatywnej twórczości.

Jednym z gorących technologicznych tematów zarówno na świecie, jak i w Polsce jest sztuczna inteligencja (AI) i jej wdrażanie w kolejnych obszarach. W jaki sposób Lenovo wykorzystuje AI?

Nasza wizja „Smarter AI for All” ma na celu udostępnienie sztucznej inteligencji wszystkim – niezależnie od tego, czym się zajmują oraz jakie mają pasje. Wiąże się to z szeregiem działań – od zapewnienia najwyższej jakości urządzeń, po odpowiednią edukację i pomoc w wykorzystaniu jej potencjału. Nasze najnowsze innowacje w zakresie urządzeń i oprogramowania w serii ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Idea, Legion i innych nie tylko zapewniają wyjątkową wydajność i wszechstronność, ale także na nowo definiują sposób, w jaki użytkownicy pracują, tworzą i grają. Jako lider rynku globalnie inwestujemy w rozwój AI, skupiając się na dostarczaniu urządzeń oraz infrastruktury zoptymalizowanej do tego celu. Lokalnie podejmujemy wiele inicjatyw, które skupione są wokół AI – prowadzimy serię szkoleń, webinarów na ten temat, między innymi z CampusAI – naszym strategicznym partnerem.

Przyjęliście także trzyletni plan inwestycji w AI. Jakie są jego główne cele?

Nasz trzyletni, globalny plan inwestycyjny Lenovo w sztuczną inteligencję, opiewający w sumie na 3 miliardy dolarów, koncentruje się na przyspieszeniu wdrażania AI w różnych branżach poprzez uproszczenie implementacji i zwiększenie dostępności infrastruktury gotowej na AI. Główne cele planu obejmują rozbudowę portfolio produktów Lenovo – od urządzeń brzegowych po rozwiązania chmurowe – umożliwiając klientom uruchamianie obciążeń AI wszędzie tam, gdzie znajdują się dane. Znacząca część inwestycji wspiera program Lenovo AI Innovators, który promuje współpracę z partnerami programowymi w celu dostarczania ponad 150 gotowych do użycia rozwiązań AI.

Lenovo dąży również do demokratyzacji AI poprzez modele usługowe, takie jak TruScale Infrastructure as a Service, czyniąc zaawansowane obliczenia bardziej dostępnymi. Plan zakłada także powołanie AI Discover Center of Excellence, które pomaga łączyć klientów z najbardziej odpowiednimi dla nich partnerami w zakresie oprogramowania, a także Komitetu ds. Odpowiedzialnego Wykorzystania AI, który doradza w etycznym wdrażaniu sztucznej inteligencji.

Ważnym obszarem działalności firm jest dziś także odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Tu znowu nieodłącznie pojawia się temat sztucznej inteligencji…

Zdajemy sobie sprawę, że naszym obowiązkiem jest wykorzystanie tej technologii do poprawy życia ludzi. Globalnie podejmujemy liczne inicjatywy społeczne, wykorzystujące te technologię, mające na celu wspieranie komunikacji dla osób z ubytkiem słuchu, technologię zachowania głosu osób cierpiących na ALS, udostępniamy również organizacjom non profit źródło zaufanych zasobów dla AI. Sztuczna inteligencja pojawia się w każdej dziedzinie naszego życia i będzie miała wpływ na naszą działalność w nadchodzących latach.

Inne aspekty zrównoważonego rozwoju, ujętego w ramy ESG, przynoszą wyzwania dotyczące wielu obszarów działalności biznesowej firm. To choćby konieczność ochrony klimatu i zmniejszania wpływu na środowisko czy działania prospołeczne. W jaki sposób Lenovo odpowiada na te wyzwania?

Lenovo znajduje się w grupie pierwszych firm, którym udało się zrealizować cele związane z obniżeniem poziomu emisji do bliskiego zeru, co zostało potwierdzone na podstawie Net-Zero Standard inicjatywy Science Based Targets. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia pierwszego kamienia milowego w swoich dążeniach do zerowego poziomu emisji netto, czyli redukcji emisji do 2030 roku. Poczyniliśmy ogromne postępy w realizacji swoich celów na 2030 rok – obejmują one zmniejszenie emisji w zakresie 1 i 2 o 50 proc., a intensywność emisji w zakresie 3 z zakupionych towarów i usług o 66,5 proc. Kolejne działania obejmą redukcję o 35 proc. ze sprzedanych produktów oraz 25 proc. z transportu i dystrybucji na wyższym szczeblu.

Nieustannie rozszerzamy swój udział w gospodarce o obiegu zamkniętym, zwiększając wykorzystanie zrównoważonych materiałów oraz inwestując w recykling i odpowiedzialną utylizację aktywów. Od 2020 roku wykorzystaliśmy lub poddaliśmy recyklingowi ponad 94 000 ton metrycznych produktów w ramach programów PELM (dotyczących zarządzania produktami pod koniec ich cyklu eksploatacyjnego) – to masa równa wadze 87 milionów ThinkPadów. Koncentrujemy się również na walce z wykluczeniem rozmaitych grup społecznych – m.in. poprzez udostępnianie swojej inteligentnej technologii przedstawicielom różnych społeczności na całym świecie.

W tym roku przypada 20-lecie obecności Lenovo w Polsce. Jak pan ocenia ten dwie dekady działalności? Jak zmieniał się nasz rynek?

To był czas ogromnych zmian i postępu technologii. Te dwie dekady budowały pozycję Lenovo jako producenta godnego zaufania – zarówno dla milionów Polaków, jak również dla naszych partnerów biznesowych. Posiadamy obecnie bardzo rozbudowany system dystrybutorów, sprzedawców i partnerów, dzięki którym udało nam się uzyskać pozycję lidera. Naszym głównym celem jest kontynuowanie tego sukcesu, prezentując najwyższą jakość urządzeń, które są nie tylko niezawodne, ale również bezpieczne i godne zaufania.

Obecny okres to czas podsumowania pierwszego kwartału tego roku, ale także na szerokie spojrzenie na wyniki całego roku ubiegłego. Jaki był ten okres dla Lenovo, oczywiście także w kontekście polskiego rynku?

W ostatnim roku odnieśliśmy ogromny sukces w wielu kategoriach produktowych, który umocnił naszą pozycję lidera na rynku na świecie, w Europie, jak i w Polsce, a Motorola to najszybciej rozwijająca się marka smartfonów. W Polsce jest obecnie jednym z liderów na rynku. Ukoronowaniem tego roku było oficjalne otwarcie showroomu Lenovo i Motorola – ta przestrzeń, jako druga w Europie, obrazuje silną pozycję Polski jako kraju o ogromnym potencjale, a także rozwoju.

A jakie są cele firmy na ten rok?

Nasza uwaga skupiona będzie wokół tematu cyberbezpieczeństwa, a także wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Chcemy, aby nasi użytkownicy w świadomy sposób wykorzystywali potencjał technologii. Chcemy skoncentrować się na edukacji z zakresu nowych technologii poprzez integrację z naszymi klientami na żywo. Ten rok to również liczne premiery i prezentacje nowych produktów, które skierowane są do szerokiego grona naszych użytkowników. Naszym celem jest ciągłe dostarczanie produktów najwyższej jakości, co umożliwi nam utrzymanie pozycji lidera w każdej kategorii produktowej.

CV

Wojciech Zaskórski – General Manager w Lenovo Polska. Odpowiada za całokształt działań firmy, w tym zarządzanie sprzedażą, rozwijanie i wzmacnianie pozycji marki oraz portfolio jej produktów i usług przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych na polskim rynku. Dyrektor z rozległym doświadczeniem w zakresie technologii i strategii biznesowej. Przed objęciem kierownictwa w Lenovo Polska w maju 2021 roku pracował w Bonair, Scania, Sygnity i Samsung Electronics Polska. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, WAT, ALK (Executive MBA) oraz Oxfordu i London Business School (studia podyplomowe).

