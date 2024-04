Archipelag „Podniebnych wysp” Afryki: zaskakujące odkrycie

Choć eksperci są zachwyceni swoimi odkryciami, to jednocześnie podkreślają, że bardzo niepokoi ich to, co dzieje się z regionem – obszar ten cierpi bowiem z powodu jednego z najwyższych wskaźników wylesiania w Afryce.

Miejsce, w którym miałby pojawić się nowy ekoregion, jest poważnie zagrożone głównie przez ekspansję rolnictwa, polowania i rosnące zapotrzebowanie na paliwo oraz drewno. „Jest o wiele więcej do odkrycia, ale wiele z tych gatunków może wyginąć, zanim uda nam się je zarejestrować” – zaznaczają badacze.

Z opublikowanego niedawno badania wynika, że prawie wszystkie z 30 gór, znajdujących się w regionie, od 2000 roku utraciły od 18 do 43 proc. swojej pierwotnej pokrywy leśnej. Stanowi to jeden z najwyższych wskaźników wylesiania na całym kontynencie afrykańskim. Na szczęście niektóre pierwotne lasy deszczowe – takie jak te na górze Mabu – są chronione przez lokalne społeczności. Inne zaś znajdują się w miejscach na tyle niedostępnych dla człowieka, że na razie są bezpieczne.

Na „archipelagu podniebnych wysp” są jednak także lasy górskie, które zostały już doszczętnie zniszczone. Dotyczy to między innymi obszarów, na których znajdują się góry Thyolo. Jeszcze do niedawna żył tam gatunek Chamaetylas choloensis – mały ptak śpiewający przypominający drozda. Dziś zwierzęcia nie da się już tam spotkać, gdyż cały rezerwat leśny został całkowicie wycięty”. „Nic nie zostało” – stwierdził profesor Bayliss.

Eksperci podkreślają, że gatunki roślin i zwierząt występujące w regionie już teraz poważnie są zagrożone, a w przyszłości może być jeszcze gorzej - wymagają więc one lokalnych działań ochronnych. „Nasze badanie podkreśla potrzebę ochrony tego wyjątkowego, raczej niedostatecznie zbadanego ekoregionu. Zachęcanie do ochrony Archipelagu Górskiego w Afryce Południowo-Wschodniej ma ogromne znaczenie – dopiero zaczęliśmy zarysowywać to, czego możemy się dowiedzieć o tym zróżnicowanym miejscu. Musimy zastanowić się, w jaki sposób tę wiedzę możemy zastosować w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony różnorodności biologicznej” – zaznaczają w raporcie z badania naukowcy.