Czytaj więcej Planeta Luty rekordowy pod względem wzrostu temperatury? Dziesiątki rekordów pobite Naukowcy ostrzegają, że luty może okazać się rekordowym miesiącem pod względem nie tylko wzrostu średnich temperatur, ale też liczby stacji pomiarowych na świecie, w których odnotowano rekordy. Niezwykle ciepły luty to efekt zmiany klimatu, ale też zjawiska El Niño, które przyczynia się do podniesienia temperatury na lądzie i w oceanach.

Co prawda rekord temperatury lutego nie został pobity – wynosi on bowiem 22,1 st. Celsjusza i został ustanowiony w 2021 roku w Makowie Podhalańskim. Jeśli brać jednak pod uwagę cały miesiąc, to był on ekstremalnie ciepły, najcieplejszy od ponad 100 lat – średnia temperatura była bowiem aż o 5,9 st. Celsjusza. wyższa od normy. Do tej pory rekordowy był luty w 1990 roku – wówczas średnia temperatura była wyższa o 5 st. Celsjusza od normy.

Analizy ostatnich 30 wiosen, które przeprowadzone zostały przez naukowców z IMGW-PIB, wskazują, że zdecydowanie częściej nadchodzą one o kilka dni wcześniej, niż miało to miejsce kiedyś – w latach 70. czy 80. Podczas gdy zazwyczaj wiosna pojawiała się w Polsce około 20 marca, w ostatnich latach ten dzień przypada mniej więcej 9 marca. A w tym roku pojawiła się jeszcze szybciej, bo w ostatnich dwóch tygodniach lutego panowały już wiosenne temperatury.

Jak czytamy, koniec lutego był najcieplejszym 29. dniem lutego co najmniej od lat 1996 roku. Temperatura powietrza, w przestępnym dniu 29 lutego, była rekordem od 1996 roku „Na stacji telemetrycznej Polana (powiat bieszczadzki) temperatura wyniosła już 19,1°C” – podkreśla we wpisie opublikowanym na mediach społecznościowych IMGW.