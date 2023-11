Według danych zawartych w analizie „Statistical Review of World Energy” przygotowanej przez Energy Institute, w ubiegłym roku Arabia Saudyjska była drugim największym producentem ropy naftowej, odpowiadając za ok. 13 proc. światowych dostaw. Gospodarka tego kraju w ogromnym stopniu polega na wydobyciu ropy, które generuje niemal połowę krajowego produktu brutto. Nie ulega jednak wątpliwości, ze dalsza ekspansja paliw kopalnych jest wykluczona, jeśli świat ma uniknąć najczarniejszych scenariuszy katastrofy klimatycznej. To duży problem dla saudyjskiej gospodarki.

Arabia Saudyjska walczy o wzrost eksportu paliw kopalnych

Wyniki śledztwa brytyjskiego Centrum Sprawozdawczości Klimatycznej (CCR) i telewizji Channel 4 News wykazało, że Arabia Saudyjska chce nadal zwiększać produkcję ropy naftowej, mimo ostrzeżeń ze strony ekspertów klimatycznych i naukowców. Śledztwo prowadzono przez sześć miesięcy, w oparciu o dokumenty wielu instytucji, a także rozmowy z saudyjskimi urzędnikami.

W trakcie rozmów dziennikarzy z saudyjskimi urzędnikami z Programu Zrównoważonego Rozwoju Ropy Naftowej (OSP) wyszło na jaw, że Arabia Saudyjska chce sztucznie zwiększać światowy popyt na ropę naftową. Według jednego z urzędników, to „jeden z głównych celów” programu rządowego, nadzorowanego przez saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana, obejmującego dziesiątki projektów mających na celu wdrożenie wysokoemisyjnego modelu rozwoju zależnego od paliw kopalnych w krajach Afryki i Azji.

Program obejmuje szczegółowo opracowane plany znacznego wzrostu liczby pojazdów napędzanych benzyną i olejem napędowym oraz zwiększenia sprzedaży paliwa do silników odrzutowych poprzez zwiększenie liczby podróży lotniczych. Oficjalnie jednak określa się go jako „inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju” mającą na celu pomoc krajom rozwijającym się i „znoszenie barier w dostępie do energii”.