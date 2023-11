Jak oceniają w swoim badaniu naukowcy, szczyty klimatyczne COP organizowane są więc w sposób, który „przynosi korzyści bogatym i większym krajom kosztem mniejszych i biedniejszych krajów”. „Nasza analiza wyraźnie pokazuje, że niektóre grupy nie są słyszane ani reprezentowane” – podkreślają eksperci w badaniu. Ich zdaniem już sama struktura COP praktycznie uniemożliwia mniejszym krajom wyrażanie swojego zdania, ponieważ nierzadko nie mogą one brać udziału we wszystkich negocjacjach.

Lina Lefstad, doktorantka na Uniwersytecie w Lund i główna autorka badania, podkreśla, że „ONZ powinna przynajmniej ustalić, ilu delegatów może wysłać dany kraj lub organizacja”. „Tylko jeśli nastąpi zmiana struktury – tak aby większość głosów została wysłuchana – negocjacje mogą stać się naprawdę uczciwe” – mówi.

Eksperci zwracają także uwagę, że z roku na rok rośnie liczba delegatów związanych z przemysłem paliw kopalnych. Na ubiegłorocznej COP27 w Egipcie pojawiło się aż 636 takich uczestników konferencji. „Przedstawiciele społeczeństwa i grup tubylczych nie są obecni w tej samej liczbie, co oznacza, że mają mniejsze możliwości budowania sojuszy i prezentowania swoich poglądów. Ma to konsekwencje dla tego, jakie perspektywy zostaną usłyszane podczas COP” – czytamy w badaniu. „Chociaż ani przemysł paliw kopalnych, ani społeczeństwo obywatelskie nie mają prawa głosu na COP, to nadal jest to poważny problem. Przemysł paliw kopalnych buduje silne sojusze z krajami produkującymi ropę naftową i lobbystami, aby blokować decyzje dotyczące na przykład wycofywania paliw kopalnych” – zauważa w badaniu Jouni Paavola, współautor badania.

Czytaj więcej Na talerzu Na COP28 będą podawane głównie dania wegańskie Przewodniczący tegorocznej konferencji klimatycznej, dr Sultan Al Jaber, potwierdził, że organizatorzy planują zdecydowanie ograniczyć obecność produktów odzwierzęcych w menu wydarzenia, z uwagi na ich wpływ na kryzys klimatyczny.

Należy pomóc tym, którzy najbardziej cierpią z powodu zmian klimatu

W ramach badania przeanalizowano również, w jaki sposób konkretne kraje i sojusze kształtują sprawiedliwość klimatyczną dla własnych celów strategicznych. Kraje podzielone zostały na cztery grupy: radykałów, oportunistów, hipokrytów oraz tzw. Evaders – grupę „unikającą”.

Badanie wskazuje, że podczas gdy radykałowie – między innymi małe państwa wyspiarskie – walczą o nowatorskie mechanizmy przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu, oportuniści – Arabia Saudyjska czy Indie – ujmują sprawiedliwość klimatyczną w oparciu o odpowiedzialność historyczną i domagają się prawa do rozwoju gospodarczego.