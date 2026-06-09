Koreańska Administracja Meteorologiczna prognozuje, że tegoroczne lato będzie sporo cieplejsze niż zwykle, a opady deszczu bardziej obfite. Z danych tej agencji wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat średnia liczba dni z falą upałów i nocy tropikalnych wzrosła niemal trzykrotnie w stosunku do lat 70. ubiegłego wieku.

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Trzykrotnie wzrosła też częstotliwość występowania intensywnych opadów deszczu. Eksperci nie mają wątpliwości, że Koreę Południową czeka lato obfitujące w ekstremalne zdarzenia pogodowe, takie jak upały oraz ulewne deszcze. W połowie maja odnotowano pierwszy zgon mieszkańca Seulu związany z upałami, co stanowi najwcześniejszy przypadek takiej śmierci od czasu rozpoczęcia prowadzenia rejestrów w 2011 roku. W ubiegłym roku w całym kraju zarejestrowano 4460 zachorowań związanych z ekstremalnie wysokimi temperaturami, co stanowi drugi najwyższy wynik od 2018 r., kiedy wystąpiła rekordowa fala upałów.

Seul: Sztuczna inteligencja wesprze zapobieganie powodziom

Świadome rosnącego zagrożenia władze Seulu zdecydowały się sięgnąć po środki ochrony dla mieszkańców. Ogłoszono kompleksowy plan, który ma obowiązywać do połowy października. Miasto planuje instalację licznych zadaszeń chroniących przed słońcem w różnych obszarach miasta, instalację kolejnych urządzeń rozpylających mgłę wodną, obniżającą temperaturę otoczenia oraz pokrywanie dachów budynków farbą odbijającą promienie słoneczne. Uruchomione ma zostać również niemal 3000 centrów chłodzenia przeznaczonych specjalnie dla seniorów, a kolejne 4000 przestrzeni publicznych, takich jak biblioteki, ma zostać przekształcone w klimatyzowane schrony awaryjne.

Walka z konsekwencjami zmian klimatu w ogromnej mierze opiera się na sztucznej inteligencji, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że władze Seulu od lat przejawiają ambicję, aby miasto stało się w tej dziedzinie liderem. Burmistrz koreańskiej stolicy, Oh Se-hoon deklarował, że celem jest, aby „technologia ostatecznie służyła ludziom”, a zastosowanie sztucznej inteligencji realnie poprawiło jakość życia mieszkańców.

Rozwiązania oparte na AI mają pomóc w zapobieganiu powodziom. Władze Seulu zdecydowały się na instalację inteligentnych systemów monitoringu CCTV, których zadaniem jest wykrywanie pieszych w czasie rzeczywistym i generowanie automatycznych ostrzeżeń, w przypadku wystąpienia nagłych, ulewnych deszczy.

Sztuczna inteligencja ma również analizować dane z radarów pogodowych, aby przewidywać ryzyko powodzi na najpopularniejszych arteriach komunikacyjnych oraz w regionach, które wcześniej ucierpiały w wyniku powodzi. Inteligentny monitoring ma objąć również rzeki, dzięki czemu możliwa będzie obserwacja ich poziomu, przewidywanie wystąpienia powodzi oraz zapobieganie wypadkom. Miasto postawiło także na powierzenie AI odbierania połączeń przychodzących na numery alarmowe, co ma zagwarantować, że dyspozytorzy będą mogli skupiać się na najważniejszych przypadkach, w których wystąpi zagrożenie życia.

Korea Południowa współpracuje z OpenAI. Cel: walka ze zmianami klimatu

Rządowa agencja Korea Water Resources Corp. podpisała memorandum o porozumieniu z firmą OpenAI w sprawie opracowania technologii zarządzania wodą opartych na sztucznej inteligencji na potrzeby reagowania na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Współpraca ma dotyczyć kilku kluczowych aspektów, takich jak zarządzanie wodą przez AI oraz rozwoju sztucznej inteligencji pod względem reagowania na katastrofy klimatyczne, takie jak powodzie i susze. Szacuje się, że globalny rynek AI w zarządzaniu wodą do 2029 r. może osiągnąć wartość 64 miliardów dolarów.

Sztuczna inteligencja jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki w Korei Południowej. Prezydent Lee Jae Myung w listopadzie 2025 r. zatwierdzi budżet na rok 2026, w którym znalazły się inwestycje w AI wynoszące 6,9 mld dol., co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jak podaje Korea Data Center Association, Korea Południowa obsługuje obecnie 58 centrów danych, a do 2028 r. spodziewanych jest 76 kolejnych. W kraju do 2028 r. powstać ma też największe na świecie centrum danych AI, którego moc ma wynieść rekordowe 3 gigawaty, a generowany rocznie przychód może sięgnąć 3,5 mld dolarów.