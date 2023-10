Ciepło może być ekologiczne

Materiał powstał we współpracy z Fortum

Jak wygląda proces dekarbonizacji w ciepłownictwie?

Cieszę się, że po wielu latach rozmowy „czy" dzisiaj już konkretnie mówimy o tym, w jaki sposób dekarbonizować ciepłownictwo. Patrzymy na to z kilku perspektyw. Bardzo istotne dla Fortum jest ograniczenie zmian klimatycznych. Jesteśmy w stanie to zrobić tylko przez dekarbonizację - również ciepłownictwa. Oczywiście, tutaj ważne jest odejście od paliw kopalnych. Druga rzecz to jest kwestia poprawy środowiska, w jakim mieszkamy. Chodzi o miasta. Systemy ciepłownicze nie są emitentem smogu. Wręcz przeciwnie. Poprzez przyłączanie zbiorowych lub indywidualnych odbiorców do sieci ciepłowniczej, mamy wpływ na to, żeby nasze środowisko się poprawiało. Trzecia rzecz - poprzez dekarbonizację możemy doprowadzić ciepłownictwo do tego, że koszty ogrzewania naszych mieszkań będą akceptowalne przez naszych klientów i konkurencyjne. Ciepło zdekarbonizowane nie będzie podlegało opłatom za emisję.

W jaki sposób jednak zdekarbonizować ciepłownictwo?

Ciepłownictwo działa lokalnie. Musimy uwzględnić lokalne uwarunkowania i skorzystać z tych najniżej wiszących jabłek. Czyli - jeżeli istnieje możliwość skorzystania z ciepła odpadowego z przemysłu, to jak najbardziej, jeżeli istnieje możliwość skorzystania z ciepła z serwerowni, to jak najbardziej. Jeżeli istnieje możliwość skorzystania z ciepła ziemi, to też jak najbardziej. Projekty, które dzisiaj realizujemy, na przykład budowy pomp ciepła, zmierzają w stronę wykorzystania ciepła odpadowego ze ścieków. Zarówno tych surowych, co jest trudniejsze, a taki projekt dzisiaj prowadzimy we Wrocławiu, jak i ze ścieków oczyszczonych. Będziemy również już w przyszłym roku odzyskiwać ciepło z serwerowni we Wrocławiu. Możemy się pochwalić bardzo dużą skalą podobnego projektu realizowanego w Finlandii, we współpracy z Microsoftem.