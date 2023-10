Zamknąć obieg ubrań

Na razie, tak jak wspomniałam, możliwość tego rodzaju recyklingu dotyczy zaledwie 1 proc. rynku. Dlatego postanowiliśmy dołożyć swoją cegiełkę, aby poprawić sytuację, co zresztą wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi. W zeszłym roku z polskim startupem Use Waste postawiliśmy sobie zadanie stworzenia technologii recyklingu poliestru, która będzie energooszczędna, możliwa do zastosowania na szeroką skalę i uzasadniona ekonomicznie. Jesteśmy w końcówce fazy laboratoryjnej i w przededniu ogłoszenia, że z sukcesem zakończyliśmy ten etap i idziemy dalej, czyli w najbliższej przyszłości wyciągniemy nitkę, z której utkamy tkaninę poliestrową i będziemy mogli uszyć z niej na przykład sukienkę.

Ale do tego trzeba stworzyć cały łańcuch działań, na przykład skuteczną zbiórkę zużytej odzieży. Jak to wygląda?

Zacznę od szerszej perspektywy. Od 2025 roku zacznie obowiązywać selektywna zbiórka odzieży w krajach europejskich. Mogę śmiało powiedzieć, że w Polsce nie jesteśmy na to gotowi. Niektóre kraje zaczynają już działać na własną rękę, ale u nas ten temat nie istnieje. W LPP staramy się jednak już od kilku lat działać w tym zakresie i od 2018 roku zbieramy w naszych sklepach odzież, którą następnie segregujemy. W pierwszej kolejności przeznaczamy ją do drugiego obiegu, czyli na cele społeczne. Z kolei to, co już się nie nadaje do użytku, segregujemy na poliester, bawełnę i jeans. Poliester sami zawracamy do obiegu, pozostałe frakcje zamierzamy wykorzystać w partnerstwach z innymi firmami, które zajmują się recyklingiem. Zamykamy ten obieg i już teraz możemy powiedzieć, że wiemy jak to robić.

A jaki jest poziom świadomości konsumentów w tej sprawie?

Myślę, że jest coraz lepiej. Klienci coraz częściej wiedzą, że mogą oddać odzież w sklepach. Co bardzo ważne, takie zbiórki będą miały niebagatelny wpływ na to, co będziemy mogli z tymi rzeczami zrobić. Jeżeli zbierzemy je w odpowiedni sposób, zapewniając m.in. suche miejsce, a nie kontenery na ulicy, stwarza to większe szanse na odzyskanie tej odzieży - po pierwsze do drugiego obiegu, a po drugie do recyklingu. Natomiast jeżeli chodzi o szerszą świadomość klientów, to bywa różnie. W zeszłym roku zrobiliśmy badania na potrzeby kampanii „Dbaj o ubranie".

Zapytaliśmy respondentów z czym im się kojarzą zrównoważone, bardziej ekologiczne działania. Odpowiedzieli, że w pierwszej kolejności z segregacją śmieci, dalej oszczędność energii i wody, a na samym końcu dbanie o rzeczy, które już posiadają. Brakuje więc świadomości, że przedłużając życie produktowi, również dbamy o środowisko. Do tego dochodzi kwestia ceny, nie sprzyjają nam warunki ekonomiczne, wysoka inflacja sprawia, że idąc do sklepu szukamy tańszej oferty i to niestety też widać w naszej branży.