Według danych UNICEF-u w Jemenie ponad 2,7 miliona dzieci jest niedożywionych w ostrym stadium, a niemal połowa dzieci poniżej 5. roku życia cierpi na zahamowanie wzrostu lub przewlekłe niedożywienie. Szacuje się, że od początku konfliktu w 2015 roku ponad 11 500 dzieci zostało zabitych lub rannych w wyniku konfliktu.

Jak podaje Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych UNFPA, w tym roku w Jemenie 2,7 miliona kobiet w ciąży oraz karmiących piersią będzie wymagało leczenia ostrego niedożywienia. Eksperci szacują też, że co dwie godziny jedna kobieta umiera w wyniku ciąży, porodu lub komplikacji poporodowych.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że około 4,8 miliona osób w Jemenie ma co najmniej jedną niepełnosprawność, choć z powodu sytuacji w kraju trudno podać konkretne dane.

Dramat uchodźców wewnętrznych w Jemenie

Konsekwencje kryzysu klimatycznego oraz trwający konflikt prowadzą do wymuszonych przemieszczeń mieszkańców, na który w obrębie kraju zdecydowało się już 4,5 miliona osób. Rozwiązanie to jest jednak tymczasowe.

– Ludzie, którzy przenieśli się do innej części kraju, z reguły starają się wrócić do domu, co bywa możliwe przez to, że np. przesuwa się linia frontu i konkretny obszar znów jest uznawany za bezpieczny. To jednak oznacza często budowanie życia od podstaw – nie wiadomo bowiem, czy zmiany we wzorcach pogodowych umożliwią powrót do rolnictwa na danym terenie. Większość osób przenosi się do bliskich zamieszkujących inne regiony, a osoby, które nie mają możliwości zamieszkania u rodziny, do obozów. Obozy z kolei są ostatecznością – warunki są tam bardzo trudne. Jednocześnie, wspierając mieszkańców obozów, organizacje humanitarne starają się odbudowywać infrastrukturę oraz pomagać w znalezieniu zatrudnienia, aby jak najszybciej uniezależnić ludzi od pomocy humanitarnej – wyjaśnia Małgorzata Pietrzak.