SMR-y a bezpieczeństwo energetyczne Polski w dobie transformacji

Bezpieczeństwo energetyczne to przede wszystkim niezakłócana ciągłość zasilania w energię elektryczną, jest to nieodzowny warunek dla istnienia i stałego rozwoju nowoczesnych społeczeństw. Bezpieczeństwem energetycznym jest także niezakłócane funkcjonowanie systemu grzewczego. Bez wchodzenia na tym poziomie dyskusji w zbędne polemiki – OZE nie zapewnia i nie może zapewnić przez swoją niesterowalną zależność od pogody, niezakłócanej ciągłości dostaw energii elektrycznej. OZE może być dzisiaj dobrze przewidywalne, ale nie jest sterowalne. Takim rozwiązaniem jest duży atom i SMR, które zapewniają pracę w tzw. „podstawie”. Nowoczesne reaktory mogą stosunkowo łatwo pracować w reżimie nadążania za obciążeniem sieci, czyli nadążania za zapotrzebowaniem na energię elektryczną. OZE wymaga strategii przeciwnej – aby konsumenci dostosowali się do podaży. Bezpieczeństwo energetyczne wymaga również stabilnej i bezpiecznej sieci energetycznej. Nowe bezemisyjne źródła energii powinny być zgodne z wymaganiami przepustowości, sterowalności i stabilności sieci energetycznej. SMR-y, szczególne w strategii „coal to nuclear” czyli „węgiel na atom”, zastępując w starych lokalizacjach wycofywane jednostki węglowe, są optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia sieci energetycznych. Zamieniają płynnie wycofywaną moc w ustalonych węzłach sieci, wykorzystują istniejące przyłącza i łącza, nie wymagając większych inwestycji w rozbudowę sieci.

Bezpieczeństwo energetyczne wymaga dostępności energii po przewidywalnych kosztach. Paliwo jądrowe jest miliony razy bardziej wydajne niż wszystkie inne paliwa, koszty uranu są historycznie dobrze przewidywalne i stabilne, ponadto stanowią zaledwie kilka procent kosztów kilowatogodzin, za które płaci użytkownik. Uran do paliwa jądrowego dostępny jest z krajów o różnych systemach politycznych, na różnych kontynentach. Praktyką są wieloletnie, często kilkunastoletnie kontrakty na dostawy uranu. Uran lub gotowe już paliwo jądrowe, można łatwo składować w stosunkowo niewielkich objętościach, czyli bez większych kosztów. Należy też dodać, że Polska ma własne zasoby uranu, szacowane na 144 tys. ton które w potrzebie można by eksploatować. Wystarczyłoby tego uranu na pracę np. 30 SMR-ów o mocy 300 MWel przez 100 lat. W tym czasie rozwinęlibyśmy technikę „powielania paliwa jądrowego” w reaktorach SMR jeszcze nowszych technologii i wówczas wystarczyłoby tego paliwa na tysiące lat. I nie jest to „science fiction” – technologia SMR powielających czeka tylko na sygnał startowy, czyli na zapotrzebowanie rynku.

Odporność systemu energetycznego na wyjątkowe i nieprzewidywalne wydarzenia, które mogą zagrozić fizycznej integralności przepływu energii to kolejna składowa bezpieczeństwa energetycznego. SMR to w gruncie rzeczy system rozproszonej energetyki jądrowej. Sabotaż, awaria czy inne nieprzewidziane zdarzenia, prowadzące do potrzeby wyłączenia „dużego atomu” lub ogromnych farm OZE, czyli odłączenia gigawatów mocy, ma dużo większy wpływ na osłabienie bezpieczeństwa energetycznego niż odłączenie mniejszych SMR-ów w różnych lokalizacjach.

Bezpieczeństwo energetyczne to również zdolność ogrzewania kraju, szczególnie w miesiącach zimowych. SMR-y z kogeneracją, zlokalizowane blisko większych skupisk ludzkich oraz biogaz i biomasa to jedyne możliwości do dekarbonizacji systemu ciepłowniczego. Brak gwarancji dostępnego, bezemisyjnego ogrzewania to brak bezpieczeństwa obywateli!

Bezpieczeństwo państwa to w dużym stopniu także transformacja energetyczna przeprowadzona bez większych napięć i niepokojów społecznych. Obecne plany koncentracji dużych mocy wytwórczych w okolicach Bałtyku, duży atom i gigantomania inwestycyjna w ogromne farmy wiatrowe na Bałtyku doprowadzi do radykalnych zmian na przemysłowej mapie Polski. Przemysł poprzez naturalne mechanizmy ekonomiczne koncentruje się często w pobliżu „mocy wytwórczych”. SMR-y ze swoja strategią rozwoju blisko „konsumentów” mogą te procesy zrównoważyć i praktycznie zapobiec np. deindustrializacji Śląska i południowej Polski. Bezpieczeństwo energetyczne to również realizowalna strategia transformacji energetycznej poprzez wdrożenie dojrzałych technologii jądrowych i we współpracy z kompetentnymi i wiarygodnymi partnerami. Efektywne partnerstwo międzynarodowe i racjonalny wybór dostawców technologii, mogą być gwarancją realizowalności strategii wdrożenia tych reaktorów „na czas i z zaplanowanymi kosztami”.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski nie może być skutecznie zapewnione bez harmonijnej współpracy na linii państwo-instytucje wdrażające SMR-y w Polsce. Temat ten zostawię bez aktualnego komentarza, zacytuję natomiast fragment swojej rozmowy z PAP z 2017 roku (źródło: Polska Agencja Prasowa):