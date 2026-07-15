Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET zapowiada tydzień z ekstremalnie wysokimi temperaturami. W rejonie Walencji i Saragossy wprowadzono ostrzeżenia najwyższego stopnia – informuje portal polskieradio24.pl. Temperatura może tam przekroczyć 42 stopnie. Z uwagi na stan zagrożenia mieszkańcy i turyści powinni stosować się do zaleceń Obrony Cywilnej.

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Temperatura zbliży się do 50 stopni Celsjusza

Do końca tygodnia wartości powyżej 40 stopni mają pojawiać się również w innych częściach kraju. Wyjątkowo gorąco będzie m.in. na północy i wschodzie Hiszpanii. Jeszcze bardziej niepokojące prognozy przedstawiają mapy serwisu WXCharts opracowane na podstawie amerykańskiego modelu GFS. Wynika z nich, że w drugiej połowie tygodnia w południowo-zachodniej Hiszpanii oraz na południu Portugalii termometry pokażą ok. 40 stopni Celsjusza.

W sobotę w rejonie Sewilli należy spodziewać się ok. 43-44 stopni, a w niedzielę na południowym zachodzie Hiszpanii nawet 45-46 stopni. To jednak nie koniec. Kulminacja fali gorąca nastąpi na początku kolejnego tygodnia. Według modeli na południu Portugalii oraz w południowo-zachodniej Hiszpanii temperatury mogą przekroczyć 46 stopni, dochodząc nawet do 48-49 stopni w rejonie środkowej i zachodniej Andaluzji.

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Upał stanowi coraz większe zagrożenie

Ekstremalne temperatury są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, lecz także dla środowiska. Zwiększają ryzyko pożarów, suszy oraz problemów z dostępem do wody. Hiszpania od kilku lat doświadcza coraz dłuższych fal upałów, które rozpoczynają się już wiosną i trwają przez znaczną część lata.

Według danych przytaczanych przez „El País” w latach 2002-2022 w obszarze metropolitalnym Barcelony odnotowano ponad 10 tys. zgonów powiązanych z wysokimi temperaturami. Badacze podkreślają, że upały nie są już krótkotrwałą anomalią, ale stałym i narastającym zagrożeniem.