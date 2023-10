Apele o ratunek słynnej stacji badawczej na Mazurach. "Grabią Polskę"

Radio Olsztyn w sierpniu informowało, po niemal trzech dekadach funkcjonowania z mapy Mazur zniknie jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych. Polska Akademia Nauk potwierdziła wówczas, że jej stacja badawcza w Kosewie Górnym, która zajmuje się hodowlą zwierzyny płowej – zwierząt jeleniowatych – przestanie prowadzić swoją dotychczasową działalność w ramach struktury organizacyjnej Instytutu Parazytologii PAN.

Ośrodek, w którym mowa, zajmuje się hodowlą zwierzyny płowej. Turyści dotychczas mogli obserwować w nim dzikie zwierzęta w naturalnych warunkach. Na stronie internetowej stacji pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży wszystkich tamtejszych zwierząt – 400 osobników, w tym między innymi jeleni i danieli. - Kierownictwo akademii zażyczyło sobie, żeby na naszej stronie takie ogłoszenie się pojawiło. Wykonaliśmy tę dyspozycję. Według szczątkowych informacji, bo nikt nas nie informuje szczegółowo, do końca roku mają być zlikwidowane wszystkie zwierzęta. Co rozumieć pod tym sformułowaniem, trudno mi powiedzieć – mówił w rozmowie z Radiem Olsztyn kierujący placówką dr Marek Bogdaszewski.

Sprawa wciąż budzi niepokój – w sieci powstała nawet petycja dotycząca likwidacji stacji. Do PAN apelują także niektórzy politycy.

Apele w sprawie likwidacji stacji badawczej w Kosewie Górnym

O sprawie napisali w mediach społecznościowych między innymi przedstawiciele Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. „Ta ferma to jedno z naszych Dóbr Narodowych, miejsce niezwykłe i bezcenne, przepiękne, miejsce którym chwalono się w świecie naukowym” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku. „Od kilku lat różne instytuty zabiegały o zgodę na przejęcie fermy roztaczając wizję dalszego jej rozwoju. Niestety odkąd politycy z brudnymi butami wdarli się do polskiej nauki i zaczęli postępować tak jak dawniej bolszewicy (różniąc się od nich tylko ubraniem) jesteśmy świadkami upadku wielu instytucji naukowych i hodowlanych w kraju. I tak np. staliśmy się świadkami upadku stadniny koni w Janowie Lubelskim. Ale co jest przerażające i przykre to to, że tym "bolszewizmem" zaraziło się również wielu posiadających władzę ludzi z tytułami naukowymi” – podkreślono.